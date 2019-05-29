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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’de Düşen Yıldırım Böyle Görüntülendi

- ABD’de Düşen Yıldırım Böyle Görüntülendi

yıldırım düşmesi

Sosyal Medya Yıldırım Düşmesi 

-detay

( MİSSOURİ ) - ABD’de düşen yıldırım böyle görüntülendi MİSSOURİ

- Kasırganın etkisi altında olan ABD’nin Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde düşen yıldırım böyle görüntülendi. ABD’nin Missouri eyaletinin Kansas City şehrinde pazartesi günü düşen yıldırım adeta şehri aydınlattı. Düşme anını ise seyir halindeki aracından kayda alan sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük ilginin gösterildiği görüntülerde yıldırım düşmeden önce karanlık oluşuyor, ardından düşen yıldırım adeta şehri aydınlatıyor.
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