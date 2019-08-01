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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- ABD'de Doğal Gaz Boru Hattında Patlama: 1 Ölü

- ABD'de Doğal Gaz Boru Hattında Patlama: 1 Ölü

Yangın görüntüleri

( KENTUCKY ) - ABD'de doğal gaz boru hattında patlama: 1 ölü KENTUCKY

Hastane Bild Boru Hattı Sion 


- ABD'nin Kentucky eyaletinde doğal gaz boru hattında kırılma ve ardından meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Lincoln County'de bölgesel bir doğal gaz boru hattında meydana gelen kırılmanın patlamaya neden olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, patlamada demiryolu hattının tahrip olduğunu belirterek, yakındaki bir mobil ev parkının tahliye edilmesini istedi. Yetkililer, 76 santimetre genişliğindeki boru hattının doğal gazı yüksek basınç altında hareket ettirdiğini, bu nedenle sabahın erken saatlerinde meydana gelen kırılmanın büyük hasara neden olduğunu belirtti.
İtfaiyecilerin saatler boyunca alevleri söndürmeye çalıştığı bildirildi.
"Patlama o kadar büyüktü ki radarda bile göründü" Bölge Acil Durum Yönetimi Müdürü Don Gilliam, alevlerin 90 metreye ulaştığını, Lincoln County'nin her yerinden görülebileceğini söyledi.

Gilliam, "Patlama o kadar büyüktü ki radarda bile göründü" dedi.
Acil durum yöneticileri, patlamanın Enbridge adlı şirketin sahibi olduğu ve işlettiği Texas Eastern Transmission boru hattında meydana geldiğini söyledi.

Boru hattı Teksas'taki Meksika sınırından New York City'ye kadar 9 bin mil boyunca uzanıyor. Kanada'da Calgary merkezli şirketten yapılan açıklamada, "Enbridge, Lincoln County'deki Teksas Doğu sistemindeki kırılmayı biliyor ve buna yanıt veriyor" ifadeleri kullanıldı.
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