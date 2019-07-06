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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD'de Deprem Sırasında Korku Dolu Anlar

- ABD'de Deprem Sırasında Korku Dolu Anlar

Yangın

( CALİFORNİA ) - ABD'de deprem sırasında korku dolu anlar CALİFORNİA

Çocuk Korosu Deprem Akalan Kamera Müzikal 


- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme yakalanan çocukların görüntüsü, deprem gerçeğini gözler önüne serdi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremin yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Ridgecrest kentinde Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde bir çocuk korosu tarafından düzenlenen müzikalin depreme yakalandığı görüntüler depremin korkuyu gözler önüne serdi. Müzikal sırasında yaşanan deprem ve sonrasındaki panik anı anbean kameraya yansıdı. Sarsıntıyla birlikte seyirciler ve çocuklar binayı tahliye ederken, kimsenin zarar görmediği öğrenildi. Geçtiğimiz saatlerde ise aynı bölgede 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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