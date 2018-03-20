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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
ABD'de 'Çanakkale Zaferi' etkinliği - WASHINGTON Video

ABD'de 'Çanakkale Zaferi' etkinliği - WASHINGTON Video

ABD'de "Çanakkale Zaferi" etkinliği - WASHINGTON

GÖRÜNTÜ DÖKÜM - Etkinlikten detaylar - Yunus Emre Enstitüsü ABD Şubesinin Washington'da gerçekleştirdiği Çanakkale Zaferi etkinliğine Amerikalılar büyük ilgi gösterdiWASHINGTON (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ABD Şubesinin düzenlediği etkinlik, Amerikalıların büyük beğenisini topladı.YEE ABD Şubesi, başkent Washington'a 15 dakika mesafede Virginia eyaletinde yer alan ve bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Tyson's Corner Center'da Çanakkale Zaferi anısına bir etkinlik gerçekleştirdi.Alışveriş merkezi içinde büyük bir stand açan YEE, Türkiye haritasının yanına Anzak askeri taşıyan bir Türk askerinin tasvir edildiği pano hazırladı. Panoda Türkiye haritası üzerine onlarca stiker yapıştıran ziyaretçiler, YEE yetkililerinden de Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgi aldı.Özellikle çocuk yaştaki ziyaretçilerin yoğun ilgisini toplayan pano önünde çok sayıda katılımcı fotoğraf çektirdi ve kendilerine ikram edilen Türk lokumunu tattı.YEE ABD Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliği hem Çanakkale Zaferini Amerikalılar anlatmak, hem de Türkiye'nin tarihi değerlerinden birinin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla organize ettiklerini belirtti.
Bulut, "Bu tür kültürel etkinliklerimiz Türkiye hakkında doğru bilgi sahibi olmak isteyen Amerikalılar tarafından oldukça beğeni topluyor." değerlendirmesini yaptı.

Alışveriş Muhabir Akkale Ziyaretçiler Başkent 

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