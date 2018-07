- ABD’de 4 Temmuz coşkuyla kutlandı - 4 Temmuz fuarına Türkler de katıldı İzle

-- Long Beach havai fişek öncesi müzik ve piknik görüntüleri

-- Long Beach, Queen Mary Havai fişek gösterisi

-- Philedelphia Sanat Müzesi Havai fişek gösterisi



( CALİFORNİA ) - ABD’de 4 Temmuz coşkuyla kutlandı- 4 Temmuz fuarına Türkler de katıldı CALİFORNİA



- Amerikan Bağımsızlık bildirgesinin kabulünün 242. yıl dönümü tüm Amerika’da coşkuyla kutlandı. Amerikan Bağımsızlık bildirgesinin kabulünün 242. yıl dönümü olan 4 Temmuz tüm Amerika’da coşkuyla kutlandı. 13 koloninin 1776 yılının 4 Temmuz’unda bir araya gelerek İngiliz İmparatorluğundan bağımsızlığın yıl dönümünde Amerikaları kutlamalar için her şehirde düzenlenen festivallere akın etti. Festivallerde Amerikan Türk dernekleri de stantlar kurarak hem Türkiye’yi tanıttı hem de Türk Amerikan toplumu olarak bağımsızlık bayramını kutladı. 10 yıldır California’nın Ventura County bölgesinde düzenlenen yaklaşık yarım yüzyıldır devam eden geleneksel 4 Temmuz fuarına katılan Ventura Bölgesi Türk Amerikan Derneği (VATAN) Başkanı Selda Souther, “Gönüllü vatandaşlarımızın katkılarıyla Türk turizminin canlanması ve Türk kültürünü tanıtmak adına her yıl Ventura Fuarında ülkemizi Amerikan halkına tanıtıyor, detaylı bilgiler aktarıyoruz. Türk lokumu ve baklava gibi tatlı çeşitlerimizi ikram ediyor, hediyelik eşyalarımızı dağıtıyor, Türkiye hakkında broşürler ve bilgiler veriyoruz” dedi.

4 Temmuz kutlamalarının bir başka merkezi Long Beach Güney California’da yer alan kutlamaların bir başka merkezide Long Beach’di. Tarihi Queen Mary gemisinin orada yapılacak havai fişek gösterilerini izlemek için on binlerce kişi toplandı. Toplanan kalabalık hava kararıncaya kadar yapılan müzik gösterileri ile eğlenirken aynı zamanda Amerika’da artık gelenekleşmiş olan 4 Temmuz pikniklerini sahilde gerçekleştirdi. Ayrıca New York, Washington, Austin, Philedelphia başta olmak üzere Amerika’nın hemen her şehrinde havai fişek gösterileri düzenlendi.