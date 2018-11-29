ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı 'Malcolm X' oldu İzle

-Cadde tabelasının değişmesi



( ANKARA ) ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı "Malcolm X" oldu- Yeni yapılan ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu cadde Malcolm X Caddesi oldu ANKARA



- ABD Büyükelçiliği'nin yeni inşaatının bulunduğu caddenin adı “Malcolm X” olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York şehrinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz'la görüşmesinde Ankara'da bir sokağa Malcolm X adını vermeyi planladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te Malcolm X'in adının verilebileceği en uygun yerle ilgili çalışma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda ABD Büyükelçiliği'nin yeni inşaatının yükseldiği Çukurambar’daki 1478. Cadde’nin ismi Malcolm X olarak değiştirildi. Malcolm X kimdir? Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Malcolm Little'dır. Daha sonra Müslüman olduktan sonra adı Malik El Şahbaz olmuştur. ABD tarihine damga vuran isimlerden biri olan Malcolm X, ülkedeki azınlıkların eşitlik mücadelesinin sembol isimlerinden biri hali gelmiştir. Malcolm X'in Harlem'de yaptığı bir konuşma sırasında 21 Şubat 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

