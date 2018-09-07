ABD Büyükelçiliği'ne saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı İzle

-Keşif yapma anları

--Arşiv görüntüler-

-Olay yerinden görüntüler

-Adliyeye sevk görüntüleri



( ANKARA ) ANKARA



- ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırıda ateş açma anı ve saldırganların daha önce keşif için geldikleri görüldü.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 20 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı. Şahısların önce keşif yaptıkları daha sonra arabayla seyir halindeyken silahla ateş etme anları anbean kameralara yansıdı. Ayrıca, görüntülerdeki beyaz gömlekli kişinin elçilik binasına ateş eden Ahmet Çelikten olduğu anlaşılırken, keşif esnasında Çelikten’in arkasında yürüyen siyah gömlekli kişinin de şüpheli Osman Gündaş olduğu tespit edildi. Öte yandan şüpheliler ifadelerinde keşif yaptıklarını itiraf ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ın yanı sıra patronları Ersin Bayram, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

