- ABD Başkanı Trump: “Yaptırımlar kalkacak” - “Bırakalım da bu kana bulanmış kumlar için başkaları savaşsın”



- ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı operasyon kapsamında uyguladıkları yaptırımların kaldırılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası iki ülke arasında mutabık kalınan 120 saatlik sürenin dolması üzerine açıklamada bulundu. Konuşmasına ABD’lilere Suriye ve Orta Doğu konusunda kat ettikleri muazzam ilerleme üzerine açıklama yapacağını söyleyerek başlayan Trump, “Geride bıraktığımız 5 gün içerisinde Suriye sınırı boyunca kurduğumuz bir ateşkes olduğunu gördünüz. Ve çok iyi bir şekilde yapıldı” ifadelerini kullandı. Günün erken saatlerinde Türkiye hükümetinin kendi yönetimini bölgedeki operasyonları durduğu konusunda bilgilendirdiğini söyleyen Trump, verilen sürenin kalıcı olacağını beklediğini kaydetti.

Hazine Bakanlığı’na 14 Ekim’de Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı operasyon kapsamında uyguladıkları yaptırımların kaldırılması konusunda talimat verdiğini belirten Trump, “Bizi mutsuz eden bir şey olmadıkça yaptırımlar kalkacak” dedi.

“Umarım ki bu bölge güvenli olacak” Ülkelerin ve bölgenin Türkiye’ye sınır güvenliğinin sağlanması konusunda yardım etmesi gerektiğini belirten Trump, ABD’nin de bu ülkelerden biri olduğunu, bölgedeki petrollerini emniyet altına aldıklarını ve küçük bir grup ABD kuvvetinin bölgede kaldığını söyledi.



Türkiye ve ABD tarafından oluşturulan güvenli bölge ile bölgenin daha huzurlu ve istikrarlı olacağını kaydeden Trump, “‘Güvenli Bölge’ ilginç bir terim. Kullandığımız terim bu, umarım ki bu bölge güvenli olacak. Binlerce insan yıllar içerisinde burada öldürüldü” şeklinde konuştu.

“Bırakalım da bu kana bulanmış kumlar için başkaları savaşsın” Trump, “Biz Suriye’de sadece 30 gün kalacaktık ki bu neredeyse 10 yıl önceydi. Şimdi bu ‘30 günden ‘sonra artık ayrılıyoruz. Bırakalım da bu kana bulanmış kumlar için başkaları savaşsın” dedi.

Türkiye’ye gelen ve Türk tarafı ile masaya oturan heyete bir kez daha teşekkürlerini ileten Trump, “Türkiye ile yaptığımız müzakereler sonucu sayısız hayat kurtuldu. Ve bu sonuca bir damla ABD’li kanı dökülmeden ulaşıldı. Kimse yaralanmadı, kimse vurulmadı” dedi.

Bölgedeki DEAŞ’lıların durumu hakkında da bilgi veren Trump, “Daha az önce General Mazlum "(YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin) ile konuştum. O ABD’nin yaptıkları konusunda minnettar, daha fazla minnettar olamazdı” şeklinde konuştu.

“Geçtiğimiz iki yıl boyunca ABD Kuvvetleri DEAŞ’ı yüzde yüz yendi” Bölgedeki etnik ve dini azınlıkların korunması konusunda Türkiye’ye güvendiğini belirten Trump, bunun gerçekleşmemesi halinde yaptırımların geri gelebileceğini kaydetti.

Avrupa ülkelerinin de kendi vatandaşları olan DEAŞ’lıların sorumluluklarını alması gerektiği yönünde değerlendirmede bulunan Trump, “Şimdi onların nihayetinde harekete geçmesi için bir şans var. Geçtiğimiz iki yıl boyunca ABD Kuvvetleri DEAŞ’ı yüzde yüz yendi” şeklinde konuştu.

Suriye ve Türkiye ve bölgedeki diğer aktörlerin DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmayacağından emin olunması için çalışması gerektiğini belirten Trump, “Bu onların mahallesi, onlar korumak zorunda, onlar ilgilenmek zorunda” dedi.

“ABD’ye akıl veren bu aynı insanlar bizi Orta Doğu bataklığına sokanlardır” Bazı kişilerin Türkiye’nin başlattığı operasyon gerekçesi ile Türkiye’ye askeri müdahale konusunda kendisine akıl verdiğini söyleyen Trump, bir NATO ülkesi olan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’nin çok iyi ilişkiler geliştirdiğini belirterek, “ İzleyip okuduğum, bana ABD’ye akıl veren bu aynı insanlar bizi Orta Doğu bataklığına sokanlardır” ifadelerini kullandı. Trump'tan Erdoğan’a teşekkür Türkiye'ye gelen heyetinin çok önemli işler başararak birçok hayatı kurtardığını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok iyi ilişkilerimiz var. Ülkesini çok seven bir adam, kendi ülkesi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Belki çok yakın bir gelecekte görüşebiliriz" şeklinde konuştu.

Suriye’de yaşanan olumsuzluklardan Obama yönetimini sorumlu tutan Trump, “Çocuklar zehirli gazlarla öldürüldüğü zaman bu kırmızı çizginin gerekliliğini yerine getirmediler. Uzun 8 yıldan sonra başkan Obama’nın bu yanlış kararından sonra rejimi değişikliği sonra Amerikan askerleri oradalar. Yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca Suriyeli evlerini kaybetti. Ortadoğu’da inanılmaz boyutta bir acı gördük. 8 trilyon dolar harcadık. Bu inanılmaz harcamayı yaptık” dedi.





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