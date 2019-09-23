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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
ABD Başkanı Trump'tan 'Rahip Brunson' açıklaması - NEW YORK

ABD Başkanı Trump'tan 'Rahip Brunson' açıklaması - NEW YORK

ABD Başkanı Trump'tan "Rahip Brunson" açıklaması - NEW YORK - ABD Başkanı Trump'ın konuşmasıABD Başkanı Donald Trump: - "(Rahip Brunson) Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk" - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin, ''Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." dedi.
Trump, ABD tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı" adlı toplantıda konuştu.
Konuşmasında, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması sürecine değinen Trump, "Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kendisine Brunson'ın masum olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti.

Rahip Din Özgürlüğü Toplantı Müzakere Irak 

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