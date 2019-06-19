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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor' (1) - RAMALLAH

'ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor' (1) - RAMALLAH

"ABD barışa karşılık toprak prensibini parayla değiştirmek istiyor" (1) - RAMALLAH

: - FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat ile röportajRAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan ederek, "Yüzyılın Anlaşması" planının siyasi boyutunu uyguladığını, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu ay düzenlenmesi planlanan çalıştayla da ekonomik boyutunu uygulamaya çalıştığını belirtti.
Ureykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Filistin davasına karşı yürüttüğü politikaları kınayarak, Bahreyn ve ABD iş birliğinde 25 - 26 Haziran'da başkent Manama'da düzenlenmesi planlanan çalıştaya tepki gösterdi.FKÖ Genel Sekreteri, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edip büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırarak, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırma girişimlerinin yanı sıra İsrail'in işgal edilmiş Golan Tepeleri üzerinde otoritesini tanıyarak ve 1967 sınırlarında iki devleti çözüm ilkesini gündemden düşürerek, 'Yüzyılın Anlaşması' planının siyasi boyutunu uyguladı." dedi.

Politika Otorite Muhabir Başkent İsrail 

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