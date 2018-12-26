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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen hava üssünde hareketlilik - ERBİL

ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen hava üssünde hareketlilik - ERBİL

- Harir Askeri üssünün uzaktan görüntüsüERBİL (AA) - ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen Irak'ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü'nde yaşanan son hareketlilik Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'den çekilme kararını duyurmasından sonra bölgedeki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine nasıl dönecekleri gündeme gelmeye başladı.
Washington yönetiminin çekilme operasyonunda kullanması kuvvetle muhtemel güzergahlar arasında 2015'ten beri tamamen kontrolünde tuttuğu Harir Hava Üssü bulunuyor.AA muhabirine konuşan bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle son bir hafta içinde Harir'de yoğun bir hava hareketliliği görüldüğünü ve üs çevresinde hazırlıklara başlandığını söyledi.

Harir Hava Üssü'nü bu ay içinde farklı aralıklarla görüntüleyen AA ekibi de son birkaç günde yoğun bir helikopter trafiği ile üs civarında farklı amaçlarla kullanılan konteynerlerin sayısının arttığını gözlemledi.Görüntülerde Harir'de birden fazla Chinook ve Sikorsky tipi ABD helikopter trafiğinin yanı sıra araç hareketliliği tespit ediliyor.

Güzergah Muhabir Uttu Helikopter Trol 

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