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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
ABD askerleri sınırdaki 6 gözlem noktasını terk etmeye başladı

ABD askerleri sınırdaki 6 gözlem noktasını terk etmeye başladı

-sınırdan arşiv görüntüler-

Kobani Askeri Araç Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

-hendekler, mevziler
-duvar
-telabyad, kobani ve resulayn görüntüleri
-askeri araçlar
-havadaki uçaklar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından sınırın öteki tarafında hareketlilik hız kazandı. Görüşmenin ardından ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk etti. ABD askerlerinin çekilmesinin ardından PYD/YPG terör örgütünü korku ve panik sardı. ABD 6 gözlem noktasını terk etmeye başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna terör operasyonu yapılacağını açıklamasının ardından gözler PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından ABD askerleri, Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn’da bulunan 6 gözlem noktasından bir kısmını terk etti. Sahipsiz kalan terör örgütü Esed’den yardım istedi ABD askerlerinin çekilmesinin ardından PYD/YPG terör örgütünü büyük bir korku ve panik sardı. ABD’nin çekilmemesi için Suriye’nin Haseke kentinde masaya oturarak görüşme üzerine görüşme yapan terör örgütü, sahipsiz kalınca Esed Rejimine topraklarını koruması çağrısında bulundu. Siper, tünel ve hendek kazma çalışmasını durduran terör örgütü üyeleri, iç kesimlere kaçmaya başladı.
Türkiye’ye karşı duramayacağını bilen teröristlerin, terk ettikleri yerlerin etrafına ise mayın döşeyerek bomba tuzakladığı belirtildi.
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