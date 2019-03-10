Abbas - Zandberg görüşmesi - RAMALLAH

: - İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg ve beraberindekilerin gelişi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelinmesi - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması - Gazetecilere poz verilmesiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'de muhalefetteki Meretz Partisi lideri Tamar Zandberg'i, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı binasında kabul etti.
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