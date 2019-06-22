Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - BOLU Haberi

Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - BOLU Haberi

- Olay yerinden detaylar - Yaralılardan detay - Ekiplerin kaza yapan otomobili yolun dışına itmesiAbant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 kara yolundan Abant Tabiat Parkı yönüne giden Ersin Ç. idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil Dereceören köyü mevkisinde önündeki Mustafa K. yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı.Kazada, Mustafa K. ile aynı araçta bulunan Hikmet K. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken Hikmet K. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.Kaza nedeniyle tabiat parkına ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.Ulaşım, kaza yapan otomobillerin jandarma ve olay yerindeki diğer vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.

Jandarma Sağlık Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı