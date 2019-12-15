Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - BOLU
- Hamsi pişirme - Selman Akyüz ile röportaj - Öğrenciler Abant YSE parkında horon oynama - Meşale yakılması çoşkulu üniversiteli Trabzon spor taraftarlarının eğlencesiAbant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildiBOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından düzenlenen festivale, 22 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi.Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.
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