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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - BOLU

Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - BOLU

- Hamsi pişirme - Selman Akyüz ile röportaj - Öğrenciler Abant YSE parkında horon oynama - Meşale yakılması çoşkulu üniversiteli Trabzon spor taraftarlarının eğlencesiAbant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildiBOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenen 10. Geleneksel Abant Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü.Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından düzenlenen festivale, 22 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı.
Öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden horon teperek ve halay çekerek eğlendi.Festivalde, öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi.

Hamsi Festivali Festival Öğrenciler 

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