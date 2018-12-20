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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Abant'ta kar yağışı - BOLU Haberi

Abant'ta kar yağışı - BOLU Haberi

- Abant Tabiat Parkı'ndan detaylarAbant'ta kar yağışı - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştıBOLU (AA) - Bolu 'da doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Abant, günübirlik ve konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Kar yağışı ile tabiat parkında bulunan otellerde de doluluk oranı arttı.Beyaza bürünen tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, at binerek ve fayton ile göl çevresinde dolaşarak tatillerinin tadını çıkardı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde gün içerisinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı görüleceğini, cuma ve cumartesi yağış beklenmediğini, pazar günü ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Kar Kalınlığı Hatıra Fotoğrafı Doluluk Oranı Kar Yağışı Pazar Günü 

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