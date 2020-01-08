Abant’ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu

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( BOLU )- Tatilciler karın keyfini Abant Tabiat Parkı’nda çıkardı BOLU



- Bolu’da, kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen doyasıya eğlendi. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı, yoğun kar yağışıyla beyazlara büründü. Abant Tabiat Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tatil için Abant’ta gelen vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden göl çevresinde yürüyerek ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Bazı tatilciler ise, Tabiat Parkı’na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan dik yamaçlarda şambrelle kayarak eğlendiler. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Abant Tabiat Parkı’na tatil için gelen Abidin Aksal, “Abant her zamanki gibi muhteşem. Yabancı misafirlerim var. Onlarla beraber geldik. Abant farklı bir yer. Tünelden sonra başka bir hayat var burada. Tünelin öbür ucunda farklı bir dünya, burada farklı bir dünya görüyorsunuz. Misafirlerim de çok beğendi” dedi.

İran’dan turla Abant’a gelen Faramaz Kerimi ise, Abant’ı çok beğendiğini belirterek, “Sapanca’da kar gördüm ama burada daha çok kar var. Çok beğendim. Buraya bir daha ki sefere kalmak için geleceğim” şeklinde konuştu.

Kar özlemini Abant’ta gideren Ayşe Akyaz, “İstanbul’an geliyorum. İki defa kızımla birlikte geldim. İki kez de eşimle birlikte geldim ama bu seferki anlatılmaz. Çok harika. İstanbul’da böyle bir kar olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.



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