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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Abant Gölü’ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

Abant Gölü’ne uçan otomobildeki 2 kişi yüzerek kurtuldu

GÖLDEKİ OTOMOBİL

Jandarma Bild Uçan Otomobil Trol 

-DALGICIN GÖLE GİRMESİ
-OTOMOBİLİN ÇIKARILMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, Abant Tabiat Parkı’na gelen 2 tatilcinin içinde bulunduğu otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak göle uçtu. Tatilciler, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra gölde yüzerek kurtuldular. Edinilen bilgiye göre, tatil için Abant Tabiat Parkı’na gelen Arzu Doğan ve Mesut Yılmaz, göl çevresinde araçlarıyla seyir halindeyken kar nedeniyle kontrolden çıkan otomobil Abant Gölü’ne uçtu. Sürücü Arzu Doğan ve araçta yolcu olarak bulunan Mesut Yılmaz, bir kısmı suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya kadar yüzdüler. Kazadan yara almadan kurtulan Doğan ve Yılmaz, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından ısınmaları için Tabiat Parkı’nda bulunan karakola götürüldüler. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıcın göle girerek halat bağladığı otomobil çekici yardımıyla gölden çıkarıldı.
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