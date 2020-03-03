AB’ye deniz yoluyla geçemeyen mülteciler, karayolunu seçti

- Göçmen grup bir bakkaldan alışveriş yaparken

- Yolda yürüyen göçmenler

- Afganistan uyruklu göçmenlerin Midilli Adası'na gitmek için geldikleri çıkış noktasındaki detayları

- Ateş yakıp ısınmaya çalışan göçmen gruba ait detaylar

- Göçmen grubun Ayvalık Otogar'ındaki detayları

- Göçmen gruptan Hüseyin Muhammedi ile RÖP.

- Göçmenlere ait detaylar

- Göçmen gruptan Mustafa Muhammedi ile RÖP.

- Göçmenlere ait detaylar



( BALIKESİR )-Muhabirin sorularına çaresizce cevap veren mülteciler ülkelerindeki savaştan ve işsizlikten yakındı BALIKESİR



- Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı düzensiz göçmenlerin sınırlara akın etmesini sağladı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de Afganistan uyruklu bir aile Yunanistan’ın Midilli Adası’na deniz yoluyla geçiş yapıp, oradan da AB ülkelerine gitmek istedi. Bu amaçla Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’ndeki Madra Çayı deltasına gelen Afganlı aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle umut yolculuklarını otobüsle İstanbul’a oradan da Edirne’ye giderek sürdürme kararı aldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin Muhammedi; yasa dışı yollarla Afganistan’dan Türkiye’ye girdikten sonra Giresun’da uzun süre kaldıklarını söyledi.



Türkiye’nin düzensiz göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından da Ayvalık’a gelerek bu geçişi gerçekleştirmek istediklerini anlattı. Ülkesinde yıllardır süren savaşlar nedeniyle işsizlik ve sefaletle boğuşmak zorunda kaldıklarını kaydeden Hüseyin Muhammedi, “Ben bekârım. Afganistan’da savaşlar hiç bitmiyor. İş yok. Can güvenliği yok. Daha önce yasa dışı yollarla AB ülkelerine kaçmayı denememiştim. Ama şimdi Türkiye’nin bu kararı alması bizim için çok iyi oldu. Şimdi şansımızı Avrupa’da deneyeceğiz. Yolumuz uzun. AB ülkelerine girememek de var. Ama başka şansımız yok. Buna mecburuz” dedi.

Hüseyin Muhammedi’nin 5 çocuk babası olan ağabeyi Mustafa Muhammedi ise; Afganistan’da her gün terör olaylarının yaşanmasından dolayı işsizliğin ve sefaletin var olduğunu söyledi.



38 yaşında ve inşaat ustası olduğunu anlatan Mustafa Muhammedi, tek umutlarını Avrupa olduğunu ve en küçüğü 14 aylık olan 5 çocuğunun geleceği için bu zorlu yolculuğa çıktıklarının mesajlarını verdi.



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