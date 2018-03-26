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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etti - VARNA

AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etti - VARNA

- AB Konseyi Başkanı Tusk'un açıklaması - AB Konseyi Başkanı Tusk: - "14 AB ülkesi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı" - "AB'deki tüm devlet ve hükümet başkanları Başbakan Borissov'un girişimiyle düzenlenen zirveden dolayı memnuniyet duyuyor. Ancak bu şekilde bizim için birçok açıdan önemli olan komşu ülke Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirebiliriz"VARNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.AB - Türkiye Zirvesi için Bulgaristan 'ın Varna kentinde bulunan Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili alınan önlemler hakkında basına açıklamalarda bulundu.AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın güçlü şekilde kınanmasının ardından 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Tusk, gelecek günlerde diğer AB ülkelerinden de sınır dışı kararları gelebileceğini ve ilave önlemin alınabileceğini kaydetti.
Tusk, Rusya Federasyonu hükümetinin faaliyetlerine eleştirel yaklaşmaya devam ettiklerini aktararak, Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı diledi. - AB - Türkiye Zirvesi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borrisov'un Türkiye - AB Zirvesi'nin gerçekleşmesi için önemli çaba sarfettiğini dile getiren Tusk, "AB'deki tüm devlet ve hükümet başkanları Başbakan Borissov'un girişimiyle düzenlenen zirveden dolayı memnuniyet duyuyor. Ancak bu şekilde bizim için birçok açıdan önemli olan komşu ülke Türkiye'yle ilişkilerimizi geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı. - AB Liderler ZirvesiBrüksel'de 22 - 23 Mart tarihlerinde gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde Salisbury saldırısı ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştu.Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı konusunda 28 üye ülkenin mutabık kaldığı bildirilmiş, Rusya'ya karşı atılabilecek adımların değerlendirileceği ifade edilmişti.

İngiltere Alışveriş Başsağlığı Sınır Dışı Alışveriş Merkezi 

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