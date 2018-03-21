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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AB Üçlü Sosyal Zirve Toplantısı - BRÜKSEL

AB Üçlü Sosyal Zirve Toplantısı - BRÜKSEL

- Toplantı öncesi detaylar - AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un basın toplantısıAB Üçlü Sosyal Zirve Toplantısı - AB Konseyi Başkanı Tusk: - "Geçiş süreci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuçlarını 21 ay daha ertelemeyi sağlayacak. Bireyler ve işletmeler bu süreçte Brexit'in gerçek etkilerine hazırlanabilecek" - "AB olarak ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz" - "Salisbury saldırısından sonra Putin'i tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmek içimden gelmiyor"BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Geçiş süreci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuçlarını 21 ay daha ertelemeyi sağlayacak. Bireyler ve işletmeler bu süreçte Brexit'in gerçek etkilerine hazırlanabilecek." dedi.
Tusk, Brüksel 'de düzenlenen AB Üçlü Sosyal Zirve Toplantısı'nın ardından basına açıklamada bulundu.Sosyal ortaklarla yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ekonomik ve sosyal konuları tartıştıklarını belirten Tusk, "Avrupa'da ekonomi beklenenin üzerinde büyüyor, istihdam artıyor ve yatırımlar toparlanıyor ancak ekonomik büyüme, daha iyi yaşam kalitesi sunmazsa çok önemli olmaz." diye konuştu.
Tusk, AB ve İngiltere arasında devam eden Brexit müzakerelerine ilişkin, "AB liderlerine, İngiltere ile yapılacak geçiş dönemi anlaşmasını olumlu karşılamaları tavsiyesinde bulundum. Geçiş süreci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuçlarını 21 ay daha ertelemeyi sağlayacak. Bireyler ve işletmeler bu süreçte Brexit'in gerçek etkilerine hazırlanabilecek." ifadesini kullandı.ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergileri uygulama kararı hakkında Tusk, "ABD'nin yakın müttefik ve dostu olan AB'nin ihracatı bir güvenlik riski oluşturmuyor. AB olarak ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Üye ülkelerin, ABD ile gümrük vergisi müzakerelerini gerçekleştirmek konusunda AB Komisyonu'na tam destek verdiğini dile getiren Tusk, ABD'nin korumacı ekonomi politikalarının tüm dünya için sorun olabileceğini öne sürdü.Tusk, çelik sektöründe gerçek sorunun küresel fazla kapasiteden kaynaklandığını, bununla ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.
İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen saldırıya ilişkin Tusk, "Bütün AB liderlerinin İngiltere ile dayanışma göstereceğinden hiç şüphem yok." dedi.
Tusk, Avrupa'da benzer saldırıların yaşanmaması için yakın işbirliği yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Salisbury saldırısından sonra Putin'i tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmek içimden gelmiyor." ifadesini kullandı.Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel veriler ve seçim sonuçlarına müdahale konusunda Tusk, dijital platformlardaki kişisel verilerin "tam olarak korunması gerektiğini" vurguladı.

Devlet Başkanı Gümrük Vergisi Ekonomik Büyüme Basın Toplantısı Kişisel Veri 

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