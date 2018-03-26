- AB-Türkiye Zirvesi sona erdi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teröre karşı operasyonlar Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlar' - 'Sene 1963, sene 2018; Türkiye’nin aday ülke olmanın ötesinde geldiği bir nokta yok' - 'İnsani krizlerde bürokra..



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 1963 yılından beri süren Avrupa Birliği üyelik sürecinin nihayete ermemesini eleştirerek, "Sene 1963, sene 2018; Türkiye’nin aday ülke olmanın ötesinde geldiği bir nokta yok" dedi.

Evksinograd Sarayı’nda düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ev sahibi olarak Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Sene 1963, sene 2018; Türkiye’nin aday ülke olmanın ötesinde geldiği bir nokta yok" Toplantıda konuşan Erdoğan, "Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bıraktık. Brüksel’den bu yana daha çok çalışmamız gerekiyor. 1963 sene, şimdi 2018 sene. Gerçekten Türkiye’nin aday ülke olmanın ötesinde geldiği bir nokta yok. Bu müspet adamı atalım bunun üzerinde durduk. Atılacak adımları tespit etmiş, karşılıklı taahhütlerde bulunmuştuk. Türkiye’nin özellikle düzensiz göçle ilgili sorumlulukları var. Suriye ve Irak ile beraber 4 milyon mülteci şu anda Türkiye’de. AB’den Türkiye’ye sığınmacılar için yardım paketi geldi. Bunlardan ilki 3 milyon Avro’nun, 1 milyar 850 avrosu oldu. Temenni ediyorum ki ikinci taksit olan 3 milyar Avro’nun da gelmesi ile birlikte atılması gereken adımları atalım. Ülkemizde Suriyeliler için bu adım çok rahatlatıcı olacak” dedi.

"İnsani krizlerde bürokratik hantallığa gerek yoktur" Erdoğan, “Acil ihtiyaçlar beklemez. İnsani krizlerde bürokratik hantallığa gerek yoktur. Vatandaşlarımız için sağlanacak vize serbestisi yazılı olarak AB Komisyonu’na sunuldu. AB tarafından gerekli çalışmalar bir an önce tamamlanması gerekiyor. AB adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacak. Gümrük Birliği’nin güncellemesi konusunda da beklentimizi dile getirdik. Bu iki meseleyi de siyasi mesele haline getirmemeliyiz, getirmemeliler” diye konuştu.

" Zeytin Dalı operasyonunda 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi" Terörle mücadeleye vurgu yapan Erdoğan, "Ayrıca bizim için son derece önemli olan birinci öncelik terör. Türkiye birçok terör örgütü DEAŞ, PKK, PYD gibi mücadele sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nda geçen yıl 3 bin DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi.

Bu senede Zeytin Dalı operasyonunda 3 bini aşkın terörist etkisiz hale getirildi.

Teröre karşı operasyonlar Avrupa’nın güvenliğine katkı sağlar . türliye insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. 15 temmuz gecesi halkımız bütün dünyaya bunu gösterdi. Teröre karşı tedbirler gerekli olduğu sürece devam edecektir. Türkiye ile AB uzun süreli stratejik ortaktır. Küresel güç olmak isteyen AB'nin Türkiye’yi dışarı itmesi hata olacaktır." ifadelerini kullandı. "Kıbrıs meselesi uluslararası hukukun gereğidir" Kıbrıs meselesine ilişkin konuşan Erdoğan, "Kıbrıs meselesi uluslar arası hukukun gereğidir. Bugün yazılı olarak ilettik. Gelin ortak çoğrafya balkanlarda, Suriye, ırak, Filistin, Kudüs, yemen, Afrika işbirliği geliştirelim." dedi.

"PKK, DEAŞ, PYD mücadelede 3 bin 800’e yakın terörist etkisiz hale getirildi" Erdoğan, “Afrin Operasyonu ile ilgili olarak terör örgütlerine karşı PKK, DEAŞ, PYD mücadelede 3 bin 800’e yakın terörist etkisiz hale getirildi.

Topraklarını terk etmiş olan insanlar yavaş yavaş topraklarına dönmeye başladı.

Hedefimiz bölgeyi teröristlerden temizlemektir. Bizim stratejik ortaklarımızın temin etikleri silah ve mühimmat mevcuttur. Flaş bellek ile bu belgeleri sunduk, hatta açtıkları beton hendeklerin altında hastane ve silah mühimmatları mevcut. Bunları stratejik ortaklarımızın vermesi manidardır. Bütün bu terörle mücadelemiz hem içeride hem dışarıda bu süreç devam ediyor. Terörden temizleyene kadar devam edecek. Gerçek sahiplerine teslim edene kadar da devam edecek" diye konuştu.

Zirveden diyaloğun devam etmesi kararı çıkarken, Temmuz 2018 tarihinde yeni bir zirve yapılması planlandığı da kaydedildi.

