AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı - Hahn - BRÜKSEL Haberi
- Bakanların toplantı için gelişleri - Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın konuşmasıBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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