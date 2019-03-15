AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu (2) - BRÜKSEL
- Bakanların toplantı için gelişleri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nin konuşmasıBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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