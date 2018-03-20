AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger Mersin'de
- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in görüntüsü - F. Hancock Roman Hakları, Araştırmaları Arşiv ve Kültür Merkezi ziyareti - Ziyaretten genel ve detay görüntüler - Roman vatandaşların görüntüsü - Büyükelçi Berger'in konuşması - Büyükelçi Berger Roman vatandaşlarla sohbet etmesi - Büyükelçi Berger Roman vatandaşlara hediye vermesi - Ian F. Hancock Roman Hakları, Araştırmaları Arşiv ve Kültür Merkezini ziyaret eden Berger: - "Bir süredir Türkiye'deki Roman toplumuna destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa'da da aynı şekilde Romanların entegrasyonunu, özellikle eğitim alanındaki entegrasyonunu sağlamak için verdiğimiz destekler sürüyor" - "Bu alanda da öncelikli olarak ilköğretime vurgu yapmaya, bunun önemini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz"MERSİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bir süredir Türkiye'deki Roman toplumuna destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa'da da aynı şekilde Romanların entegrasyonunu, özellikle eğitim alanındaki entegrasyonunu sağlamak için verdiğimiz destekler sürüyor." dedi. Berger, bir konferansa katılmak üzere geldiği Mersin 'de, AB Türkiye Delegasyonunca, Türkiye Roman Hakları ve Araştırma Merkezi Projesi kapsamında finanse edilen Ian F. Hancock Roman Hakları, Araştırmaları Arşiv ve Kültür Merkezini ziyaret etti.Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) Başkanı Ali Daylam ve Roman vatandaşlarla bir araya gelen Berger, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı, kadınların yaptığı el işi ürünleri inceledi.Gazetecilere açıklama yapan Berger, merkezin çalışmalarını daha yakından görebilmek ve olumsuzluklardan etkilenen insanlarla daha yakın ilişkilerde bulunabilmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Berger, "Bir süredir Türkiye'deki Roman toplumuna destek vermeye devam ediyoruz. Avrupa'da da aynı şekilde Romanların entegrasyonunu, özellikle eğitim alanındaki entegrasyonunu sağlamak için verdiğimiz destekler sürüyor. Bu alanda da öncelikli olarak ilk öğretime vurgu yapmaya, bunun önemini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Romanların durumunu iyileştirmek üzere buradaki meslektaşlarımızla da bir süredir ortak çalışmalar yürütüyoruz. Hükümetle de yine daha iyi bir entegrasyon sağlayabilmek için ortak bir strateji üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. Christian Berger, Romanların kendi kültürlerini öne çıkarmalarına yardımcı olan merkezin insanların geçmişlerini, köklerini unutmamalarına da katkı sağladığını, toplumun geri kalanına da Romanları tanıttığını anlattı.Bir gazetecinin, "Avrupa'daki Romanlarla Türkiye'dekilerin topluma entegrasyonları arasında fark var mı? Varsa ne gibi farklar var?" şeklindeki sorusu üzerine de Berger, şöyle konuştu:"Aslında farklılıkları ortaya koymak, bir kıyas yapmak oldukça güç. Çünkü Avrupa Birliği denilince 28 farklı devletten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Romanların bütün bu ülkelerde entegrasyon seviyeleri birbirlerinden farklı ama burada önemli olan Avrupa Birliği'nin bir birlik olarak burada yapılan strateji uygulamalarına, çalışmalarına destek veriyor olması, bu merkeze destek veriyor olması; aynı zamanda hem materyal desteğiyle hem de diğer alanlardaki desteklerle bu uygulama faaliyetlerini izliyor olması. Eğitim bu entegrasyonun en önemli parçalarından biri. Ayrımcılığın ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden birisi Romanların ya eğitim sistemine hiç dahil olmaması ya da eğitimlerini tamamlamamaları. Avrupa Birliği ve Türkiye'de son dönemde hem eğitime erişimin hem de eğitimi tamamlama oranının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bu da tek tek Avrupa Birliği bünyesindeki hükümetlerin ve toplumun bu yöndeki çabalarının başarıya ulaştığının bir kanıtı."Büyükelçi Berger, mevcut ve yeni projelerin durumlarıyla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:"Halihazırda pek çok AB projesi mevcut. Bir kısmının onayı tamamlanmadı. Tamamlananların sonuçlarını izlemeye almış durumdayız. Bu gibi merkezlerle çok yakından ilgileniyoruz, bu merkezlere destek verme konusunda ilgimiz var. Aynı zamanda savunuculuk merkezlerine destek vermeyi planlıyoruz. Özellikle başta insan hakları olmak üzere çeşitli hakların savunuculuğunun yapıldığı bu merkezlere uygulamaların takip edilmesi açısından desteklemeyi planlıyoruz. Gelecekte, Türkiye'de verilecek olan desteğin özellikle sivil topluma odaklanacağını söyleyebilirim. Dernekler tabii ki sivil toplum deyince en önemli aktörler arasında yer alıyor. Bu bağlamda desteğimiz sürecek."