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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger - AYDIN

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger - AYDIN

- Ziyaretten görüntü - AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşması - Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın konuşmasıAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger Aydın 'da - Berger: - "Türkiye'den AB'ye Erasmus programı aracılığıyla giden öğrenci sayısını artırmak ve tabi oradan da Türkiye'ye gelen öğrenci sayısını artırmayı istiyoruz"AYDIN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'den AB'ye Erasmus programı aracılığıyla giden öğrenci sayısını artırmak ve tabi oradan da Türkiye'ye gelen öğrenci sayısını artırmayı istiyoruz." dedi.
Berger, beraberindeki heyetle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı makamında ziyaret etti.Ziyarete ilişkin gazetecilere açıklama yapan Berger, kentte çeşitli temaslarda bulunduklarını, özellikle AB tarafından desteklenen projeler üzerinde durduklarını, bu projelere ilişkin Kayalı ile bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Kuşadası'nda özellikle turizm ve turizme sağlanabilecek destek konularıyla yakından ilgilendiklerine dikkati çeken Berger, yarın da Erasmus programına katılan öğrencilerle bir araya geleceklerini ifade etti.
Berger, "Türkiye'den AB'ye Erasmus programı aracılığıyla giden öğrenci sayısını artırmak ve tabi oradan da Türkiye'ye gelen öğrenci sayısını artırmayı istiyoruz. Gerçekten burada sunulan fırsatlar onlar için çok ilginç. Dolayısıyla bütçeyi de artırdığımız için bu program kapsamında öğrenci sayısı artsın istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de tekrar gelip gerçekleştirdiğimiz projeleri yerinde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da turizmin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "AB projeleri ve fonlarından faydalanmak adına bu sadece maddi çıkar sağlamak değil, hem vizyonumuzu artırmak hem de AB ile Türkiye dolayısıyla Kuşadası'nın entegrasyonunda yol almak çok önemli." dedi.
Berger, buradaki programın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i de ziyaret etti.Ziyarette Vali Köşger, kentin ekonomisi, tarihi ve kültürüne ilişkin Berger'e bilgiler aktardı.

Alışveriş Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

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