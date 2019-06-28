Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Van'da

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger Van'da



: - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in valilik ziyareti - Berger'in Vali Bilmez ile görüşmesi - Büyükelçi Christian Berger'in konuşması - Berger'in belediye ziyareti - Christian Berger, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ettiVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde yapılacak toplum merkezinin temel atma töreni için Van 'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Berger, "Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilere Destek için Toplum Merkezleri" projesi kapsamında Edremit ilçesinde toplum merkezinin inşa edileceğini söyledi.

AB tarafından başlatılan bir çok projenin Van 'da devam ettiğini ifade eden Berger, şunları kaydetti:"Yurt içinde yerinden edinmiş kişilere yönelik projeler önemlidir. Aynı zamanda valilik öncülüğünde yürütülen projelerde özellikle eğitim konusuna odaklanılıyor. Ama dezavantajlı grupların emek piyasasında kendilerine yer bulabilmesi için de çalışmalar var. Bugün bahsi geçen toplum merkezinin temel atma töreni olacak. Akabinde iki tane daha toplum merkezi yapılacak. Bu iş birliği için İçişleri Bakanlığına teşekkür ederiz."Vali Bilmez de toplum merkezlerinin kentin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Berger, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Avcı ile görüştü.

Temel Atma Töreni Toplum Merkezi Sosyal Hayat 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı