AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: “Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda”



- Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme günü açılış konuşmasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu himayesinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme günü TBB Hizmet Binasında gerçekleşti. Açılış konuşmasında konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Avrupa’da trafik yoğunluğunun maliyeti 130 milyar avro, bunu şehirlere bölecek olursanız mesela İstanbul için 2 milyar Avro. Berlin’de durum biraz daha iyi 390 milyon Avro. Londra için 1 Milyar Avro. Paris için ise 1.4 Milyar Avro. Özellikle bu rakamlar bize bu konunun ve bu toplantının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

“Türkiye’den geçtiğimiz yıl hareketlilik haftasında çok yüksek katılım sağlandı” Eylül ayında faaliyetler yapacaklarını dile getiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “Bunlar sadece ulaşım ile ilgili değil iklim değişikliği ile ilgilide bazı çalışmalarımız başlayacak. Ancak Avrupa Hareketlilik Haftası yaklaşık 16 yıldır süregelen bir organizasyon ve Avrupa’da sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek ve bunu devam ettirmek için sürüyor. Giderek daha küresel bir faaliyet haline geldi. Avrupa dışında da bu faaliyete katılan birçok ülke var. Buda bize sürdürülebilir hareketliliğin sınır tanımadığını kitlesel bir hareket olması gerektiğini gösteriyor. Bu yıl ki hareketlilik haftasının teması güvenli yürüme ve güvenli bisiklet kullanımı. Bu haftanın sloganı ise ‘Birlikte yürüyelim’ olacak. Türkiye’den geçtiğimiz yıl hareketlilik haftasında çok yüksek katılım sağlandı. Faaliyetlere geçen sene dünyadan 2 bin 500 şehir, Türkiye’den ise 26 şehir katıldı.

Türkiye’de ki belediye ve şehir sayısını düşünecek olursak umarım bu sayıyı bu yıl daha da arttırabiliriz. Bunu belediyeler ile birlikte yapmamızın bir başka sebebi daha var. Belediyeler, yerel yönetimler değişimin ve küresel gelişim arasında lokomotif görevi görmektedir” dedi.

“Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda” Avrupa hareketlilik haftasının ne şekilde hareket edildiği ne şekilde seyahat edildiği düşünmek hususunda önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Berger, “Şöyle bir risk ile karşı karşıyayız. Her yere sıklıkla arabamız ile gitme rutinine düşüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki trafikler şehir merkezlerinde çok yoğun ve buralara gittiğimizde arabalarımız ile seyahat etmemek daha kolay. Bu düşüncenin giderek yerleştiğinde görüyoruz. Daha fazla kişi şehir merkezine seyahat ederken tren ya da benzer ulaşım imkanlarını kullanıyor. Tren kullananların sayısı Avrupa’da artmış durumda. Her yere bisiklet yolu inşa ediliyor. Bunun yanında negatif bir gelişmede var. Birçok şehir bununla ilgili şikayet ediyor. Scooterların yayılması tehlikesi var. Özellikle bir yerden bir yere giderken kullanılan ve orada bırakılan Scooterlar yayılmış durumda. Bu konuda düzelmeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.



