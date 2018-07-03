AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Şahin'e ziyaret - GAZİANTEP
- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Şahin'e ziyaret - Ziyaretten detaylar - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in konuşması - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasıAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Şahin'e ziyaret - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ettiGAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.Eşi Sefire Marilena ile beraber Şahin'i makamında ziyaret eden Berger, sığınmacılar hakkında bilgi alarak, yaptıkları çalışmalara değindi.Sığınmacılarla ilgili sosyal entegrasyona dikkat çeken Berger, eğitimin kendileri için birinci basamak olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla birlikte sosyal entegrasyona ilişkin çalışmalar yapacaklarını anlatan Berger, bu süreçte hukuki çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Çocukların çalışmasını engellemek için sosyal ve ekonomik destek verilmesi gerektiğine işaret eden Berger, "İki büyük projemizden biri Kızılay kartı projesi.Bunun yanı sıra şartlı eğitim veriliyor. Kız çocukları için 70, erkek çocukları çin 65 tl olarak veriliyor." dedi. Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sığınmacılar için sosyal projelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.Sığınmacıların Türkçe öğrenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, temel ihtiyaçların bir an önce iyi organize edilip, temellendirilmesi gerektiğini kaydetti. Çocuk işçiliğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Bu da 18 yaşına kadar verilecek eğitimle sağlanabilir. Bunun için de ciddi projeler gerekiyor. İlgili bakanlığımızla bunu yapabilecek alt yapımız var. Biz de 16 yıldır bunu kendi vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Eğitirsen, okula gönderirsen seni desteklerim dediğimiz şartlı destekler bizde çok işe yaradı. Mülteci çocuklar için güçlü bir şekilde yapmak gerekiyor."Ziyaretin ardından Şahin, Berger ve eşine kente özgü kutnu kumaş ve bakır fincan takımı hediye etti.