AB Sivil Toplum Destek Programında 3. dönem başladı Haberi

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( ANKARA ) - 3. dönem toplantısında yapılan online ankette katılım isteği yüzde 87 olarak çıktı ANKARA



- Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen, Sivil Toplum Destek Programı 3. dönemi başladı.

Yeni dönem toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı’nın yaptığı AB üyeliğine ilişkin online ankette, birliğe katılma isteği oranı salonda bulunan 200'den fazla kişi arasından yüze 87 şeklinde olarak belirdi. Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil Toplum Destek Programı 3. dönemi, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yoğun katılımıyla başladı.

Programa konuşmacı olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ile AB Destek Programı Merkezi Finans ve İhale Birim Başkanı Mehmet Selim Uslu yer aldı. Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programında, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanması planlanıyor. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, programda yaptığı interaktif konuşmada solanda bulunan 200’den fazla kişiye online anket yaptırdı. AB’ya katılma süreçlerine ilişkin sorular içeren ankette, oldukça ilginç sonuçlar çıktı. Ankete göre “Türkiye'nin AB üyeliğine yararlı olunacağına inanıyor musunuz, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz?” sorusuna salonda bulunan 200’den fazla kişi katılımı yüzde 87 şeklinde desteklediğini, yüzde 13’ünün desteklemediği ortaya çıktı. Bu değerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bilgisi verildi.

Kaymakcı ise ankete ilişkin yaptığı konuşmasında AB ve Türkiye üyeliği konusunda özetle şu şekilde konuştu: “Bazıları sadece AB’den gelir elde edeceğini düşüyor. Bazıları sadece AB’nin bize ticaret ve yatırım açısından kazanç getireceğini düşünüyor. Türk halkı AB üyeliği deyince ilk sırada; demokrasi, insan hakları veya daha nitelikli yaşan standartları akıllarına geliyor. Türkiye'nin beklentilerinde vize serbestisi önemli bir durum, sizler sivil toplum kuruluşları olarak proje gerçekleştirdiğiniz zaman, AB'li muhataplarınızla bir araya gelmekte zorluk çekeceksiniz, dolayısıyla vize beklentisi önemli. Hiç bir ülkenin tek başına salt egemen olduğu bir dünya kalmadı, küresel bir köyde yaşıyoruz. AB egemenlik kaybı yaşanan bir yer değil, egemenliğin paylaşıldığı hatta güçlendirildiği bir alandır. AB, 28 ülkeden oluşuyor hepsinin dini ve geleneksel yapısı var her ülke bunu koruyor. Şu ana kadar hiç bir ülke dinimiz, geleneğimiz kayboldu diye ön plana çıkmadı. Şu var; toplumlar tabi ki etkileşecek, biz başka toplumları etkileyeceğiz, başka toplumlarda bizi etkiyecek ama böyle bir dini geleneksel kayıp söz konusu değil. AB’ye üye olursak AB'nin pazarı konumuna düşeriz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Şu an sadece Gümrük Birliği ile biz AB’yi en büyük pazarımız haline getirdik. Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı AB ile ve bu pazar da istikrarlı bir şekilde yürüyor. AB ülkeleri ile değişmeyen 150 milyar avroluk bir ticaret alanımız var. Türkiye'nin burada pazara dönüşmesi söz konusu değil. Hatta bu noktada AB liginin önemli bir oyuncusu olacak.” 3 milyon avro destek Toplantının açılışına katılan Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu da konuşmasında, sivil topluma 3 milyon avro destek sağlanacağını ve hibe programının sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi hedeflediğini söyledi.



Hibe programına 3 öncelik Toplantıda Hibe programı kapsamında üç öncelik alanı belirlendi. Bunlardan ilki, STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve STK’lar arası işbirliklerinin teşvik edilmesi, ikincisi aktif vatandaşlığın veya yerel, ulusal ve uluslararası karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının desteklenmesi, üçüncü olarak da aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesine destek olunması maddeleri oldu. Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Proje başvurularının 17 Eylül 2019 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor. Duyuruya ilişkin detaylı bilgi www.ab.gov.tr , www.siviltoplumsektoru.org ve www.mfib.gov.tr adreslerinden temin edilebiliyor.

