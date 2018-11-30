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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'AB'nin Rusya'ya yaptırımları uzatacağına eminim' - BUENOS AİRES

'AB'nin Rusya'ya yaptırımları uzatacağına eminim' - BUENOS AİRES

"AB'nin Rusya'ya yaptırımları uzatacağına eminim" - BUENOS AİRES - AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker'in açıklaması - AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un açıklaması - AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim" - "(Brexit anlaşması) İngiliz Parlamentosunda kabul edilmezse ya anlaşma olmayacak ya Brexit olmayacak" - AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker: - "Geçen hafta İtalya ile bütçe anlaşmazlığına ilişkin birtakım ilerlemeler kaydettik"BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimlere ilişkin, "AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim." dedi.
Tusk, G20 Zirvesi dolayısıyla geldiği Arjantin 'de AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi.
AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Tusk, "Azak Denizi'nde yükselen tansiyondan dolayı derin endişe duyuyoruz. AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim." ifadesini kullandı.Tusk, AB ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına da değinerek, "İngiltere Parlamentosundaki oylama yaklaştıkça görüyoruz ki mevcut anlaşma sağlanabilecek en iyisidir. Eğer bu anlaşma İngiliz Parlamentosunda kabul edilmezse ya anlaşma olmayacak ya Brexit olmayacak." diye konuştu.
- AB - İtalya bütçe anlaşmazlığında olumlu gelişmeAB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker ise Brüksel ile Roma arasındaki "bütçe sorununa" ilişkin, "Geçen hafta İtalya ile bütçe anlaşmazlığına ilişkin birtakım ilerlemeler kaydettik." dedi.
Juncker, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yarın bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "İtalya bizimle, biz İtalya ile beraberiz. Atmosfer olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Basın Toplantısı Toplantı İtalya Yükselen 

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