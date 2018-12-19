"AB Nereye Gidiyor" paneli - KAYSERİ - Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı konuşması - Panelden görüntüler"AB Nereye Gidiyor" paneli - Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı: - "Avrupa Birliği uyum sürecinde 1959'dan bugüne kadar Türkiye çok büyük mesafe aldı. Özellikle, 1959'dan 2002'ye kadar olan mesafenin 4 katı, 2002'den 2014 yılına kadar bu hükümet döneminde adımlar atıldı"KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) "Avrupa Birliği Nereye Gidiyor" konulu panel düzenlendi. ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasının çok eskiye dayandığını söyledi.
Avrupa Birliği müzakere süreçlerinin devam ettiğini belirten Çalış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz Avrupa Birliğine muhtaç değiliz, onlar bize muhtaç. Biz ayrılmayı isteyen taraf olmayacağız ama bu süreçte ödevlerimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise Avrupa Birliği ile Türkiye arasında inişli çıkışlı bir sürecin yaşandığını anlattı.Türkiye'nin bu süreçte kendisine verilen ödevleri yaptığını dile getiren Bağlı, şunları kaydetti:"Avrupa Birliği uyum sürecinde 1959'dan bugüne kadar Türkiye çok büyük mesafe aldı. Özellikle 1959'dan 2002'ye kadar olan mesafenin 4 katı, 2002'den 2014 yılına kadar bu hükümet döneminde adımlar atıldı. Demokrasimizi belirli bir seviyeye getirdik. 15 Temmuz'da insanlarımız demokrasiye sahip çıktılar ve hayatlarını ortaya koydular. Avrupa Birliği tam da o esnada demokrasinin yanında değil terör örgütünün yanında yer aldı. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bu iki yüzlülüğü biz idare edemeyiz. Avrupa Birliğinin kendi anayasasındaki 3'üncü maddesinde 'Sınır sorunlarını çözmemiş bir ülke üye yapılamaz' der. Kıbrıs'ı üye yaptınız."Bağlı, farklılıkların bir arada, barış ve kardeşlik içerisinde yaşatılmasıyla ilgili siyasal bir proje üretme konusunda heyecan veren Avrupa'nın, ne kadar kindar ve ne kadar öfkeli olduğunu herkesin gördüğünü ifade etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ile Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan'ın da konuşmacı olduğu panele, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.