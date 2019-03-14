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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- AB, Mülteciler İçin Türkiye’ye 1.5 Milyar Euro Verecek Haberi

- AB, Mülteciler İçin Türkiye’ye 1.5 Milyar Euro Verecek Haberi

Mogherini'nin açıklama anı

( BRÜKSEL ) - AB, mülteciler için Türkiye’ye 1.5 milyar euro verecek BRÜKSEL

İsaf Euro Mülteci Euro İdlib 


- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bir mülteci merkezinin açılması için Türkiye’ye 1.5 milyar euro (9 milyar 279 milyon TL) vereceklerini açıkladı.
Avrupa Birliği'nin, Suriyeli mülteciler için 2019 ve 2020’de 560’şar milyon euro harcayacağı açıklandı. Açıklamayı yapan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “Bu yıl mülteciler için 560 milyon euro ayıracağız ve 2020’de de aynı miktar verilecek. 2021 için de aynı seviyede bir hedef belirledik” dedi.
Mogherini, 1.5 milyar euro'luk (9 milyar 279 milyon TL) yardımın mülteciler için açılacak bir tesise ayrılacağını açıkladı.
Almanya tek başına 1,44 milyar euro bağışlayacak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Almanya’nın Suriyeli mülteciler için 1,44 milyar euro ayıracağını açıklayarak, “8 yıllık savaşın ardından Suriye’deki gelişmeler olağan manşetlere dönüştü ancak insanların acısı dinmedi. İdlib’deki gelişmeler bilhassa bizim için çok önemli. Düşmanlıkların sürdürülmesinden dolayı bedel ödemekten kaçınmalıyız. Suriye’ye dönüş için yeterli koşullar ve güven oluşturana kadar, mülteciler misafir oldukları ülkeleri terk etmemeli. Bu yüzden bu yardımı yapıyoruz” diye konuştu.

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