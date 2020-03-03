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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
- AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret

- AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret

AB heyetinin Yunan başbakanı tarafından karşılanması

Başbakan Sığınmacı Misyon Sığınma Helikopter 

-Liderlerin helikopterden görüntüsü
-Heyetin Pazarkule-Kansanyes sınır hattına gelişi
-Bir numaralı karakol ziyareti

( ATİNA ) ATİNA

- Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi. AB heyetini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis karşıladı. Mitsotakis ile beraberindeki AB heyeti, helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırına gelerek incelemelerde bulundu.
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