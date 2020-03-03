- AB liderlerinden Yunanistan'da Türkiye vurgusu - Michel: 'Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya uyacağız'



- Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a gelen AB liderleri, Türkiye ile yapılan anlaşmalara uyulacağını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi. Türkiye sınırında Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis'ten bilgi alan AB heyeti ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya uymaya devam edeceğiz" Basın toplantısında açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bugün Yunan vatandaşlarına, AB vatandaşlarına ve dünyanın geri kalanına net bir mesaj vermek üzere buradayız. Biz beraberiz. AB vatandaşlarının haklarını ve AB sınırlarını koruyoruz. Aynı zamanda insanların huzuruna, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygılı olduğumuzu da göstermeliyiz" dedi.

Konuşmasında Türkiye'ye de değinen Michel, "Türkiye ile sığınmacılar konusunda çok önemli bir anlaşmamız var. İki tarafın da bu anlaşmaya uyması çok önemlidir. Biz bu anlaşmaya uymaya devam edeceğiz. Türkiye'nin de sözlerini tutmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Suriye'de yaşanan durumu hatırlatan Michel, "Suriye'de sorunun politik yoldan çözülmesini ve insanlık trajedisi halindeki durumun düzelmesi için BM nezdindeki tüm girişimleri AB olarak destekliyoruz. Bu kapsamda birlikte çalışmaya devam etmek, birlik içinde güçlü bir duruş sergilemek istiyoruz. Bu nedenle Yüksek Temsilcimiz Sayın Borrell, Türkiye'de temaslarda bulunuyor" ifadelerini kullandı. Michel, "AB ülkelerinin Dışişleri Bakanları da toplanacak. Birlik içinde ihtiyacımız olan güçlü politikaları üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye düşmanımız değil" Basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Yunanistan'ın sınırları, AB'nin de sınırlarıdır ve AB olarak bu sınırları korumak zorundayız. Bunun için birlik, dayanışma ve kararlılıkla hareket ediyoruz. Yunanistan gerçekten zor bir durumdadır" dedi.

Leyen, "Frontex başta olmak üzere çaba gösteren tüm personelleri selamlıyorum. AB dayanışması ve desteği ile Yunan sınırlarının korunması için gereken bütün koşullar seferber edilmiştir. Sınır müdahale timleri oluşturulmuştur. Helikopterler ve deniz ekipleriyle Frontex ile koordinasyon içinde Yunan otoriteleri desteklenmektedir" ifadelerini kullandı. AB olarak Yunanistan'a 700 milyon euro bütçe ayrılmasına karar verildiğini belirten Leyen, "Bunun 350 milyonu hemen, 350 milyonu da akabinde ihtiyaçlara göre kullanılacaktır. Sağlık ekipleri ve ekipmanları olarak da Yunanistan'a desteğimiz olacak" dedi.

Konuşmasının sonunda birlik mesajı veren AB Komisyonu Başkanı, "AB temsilcileri olarak dayanışmamızı göstermek üzere buradayız, birlik içindeyiz. Türkiye düşmanımız değil, insanlar da pazarlık konusu olmamalı. Bu zor zamanda AB'nin yükünü çektiği için tekrar Yunanistan'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye de ihtiyacımız var" Basın toplantısında konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de, "Yunanistan gibi İtalya ve İspanya kıyılarından da Avrupa'ya sığınmacılar akın ediyor, yükün paylaşılması çok önemlidir, sınırlarımızı korumalıyız ve de insan hakları ve hukuka uymalıyız" dedi.

Sassoli, "AB'nin kendi içinde anlaşmaya ve ortak göçmen politikasına ihtiyacı vardır. Yunan vatandaşlarına teşekkür ederim çünkü uzun süredir bu insanlara yardımcı oldular" ifadelerini kullandı. "Türkiye'ye de ihtiyacımız var, diyalog halinde olmak istiyoruz ve Türkiye anlaşmaya sadık kalmalıdır" diyen Sassoli, "AB olarak kalıcı bir strateji belirlememiz gerekiyor. Bu durumda daha cömert olmalıyız" dedi.

"Türkiye ile iyi ilişkiler arzu ediyoruz" Basın toplantısında AB Dönem Başkanlığını temsilen konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise, "Bugün burada Yunanistan'a destek olmak amacıyla toplandık. Yunanistan AB'nin gerçek dış sınırlarıdır. AB olarak Yunan polisi ve ordusunun askeri ve sivil kanatlarına ihtiyaçları olan desteğin verilmesi konusunda çabalarımız devam ediyor" dedi.

Plenkovic, "Türkiye'ye de bir mesajımız var. Türkiye ile iyi ilişkiler arzu ediyoruz. Başkanlık olarak sığınmacı krizinin en iyi şekilde yönetilmesi için desteğimiz sürüyor" şeklinde konuştu.





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