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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
AB liderleri kararını verdi - BRÜKSEL

AB liderleri kararını verdi - BRÜKSEL

- AB Konseyi Baskanı Donald Tusk'ın açıklamalarıBRÜKSEL - AB Konseyi Baskanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Gard Misyon Basın Toplantısı Toplantı 

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