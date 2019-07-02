AB liderleri kararını verdi - BRÜKSEL

- AB Konseyi Baskanı Donald Tusk'ın açıklamalarıBRÜKSEL - AB Konseyi Baskanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.
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