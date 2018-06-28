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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- AB Liderleri Brüksel’de Toplandı

- AB Liderleri Brüksel’de Toplandı

Liderler geliş

Başbakan İngiltere Politika Hükümet Basın Mensupları 

-Merkel ve Macron sarılıyor
-Liderler salona toplanıyor
-İspanya başbakanı Theresa May’e forma hediye ediyor
-detay

( BRÜKSEL ) - AB Liderleri Brüksel’de toplandı BRÜKSEL

- Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri göçmen krizini görüşmek için bugün Brüksel’de toplandı. Orta Afrika’dan ve Orta Doğu’da artan siyasal problemlerden ve ekonomik sıkıntılardan dolayı Avrupa’ya olan yasa dışı göçün tekrar artmasıyla Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri göçmen krizini görüşmek için bugün Brüksel’de toplandı. Zirveye toplam 28 üye ülkenin başkanları haricinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de katıldı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ısrarları üzerine toplanan zirveye katılacak liderlerin bazıları anlaşmaya varılması için tavizler verebileceklerini belirtti.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini zirveyle ilgili yaptığı açıklamada, güvenlik politikalarını konuşacaklarını ve bu sebeple NATO Genel Sekreterinin de onlara katıldığını söyledi.

Göçmen kriziyle ilgili Afrika’ya sürdürülebilir yardımlar ve kalkınma projeleri olduğunu ve bunu zirvedeki liderlere sunacağını açıkladı.
Toplantıdan önce Belçika Başbakanı Charles Michel, devlet ve hükümet başkanlarına Belçika Futbol takımının atkılarını takdim ederken İngiltere Başbakanı Theresa May’e Belçika forması hediye etti. Zirve öncesinde İspanya Başbakanı basın mensuplarına verdiği mülakatta, yasa dışı göçmenlere karşı Almanya ile birlikte hayati bir savaş verdiklerinin altını çizdi. Zirveden önce Almanya Parlamentosunda konuşan Almanya Şansölyesi Merkel, zirvede uzlaşı olmaması durumunda ülkelerin en azından biraz taviz vermesi gerektiğini söylemişti.
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