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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
- AB Liderleri Brüksel’de Bir Araya Geldi

- AB Liderleri Brüksel’de Bir Araya Geldi

Masa görüntüsü

( BRÜKSEL ) - AB liderleri Brüksel’de bir araya geldi BRÜKSEL

Misyon Takvim Müzakere Başkent 


- Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de akşam yemeğinde bir araya geldi. Belçika’nın başkenti Brüksel'de AB liderleri resmi takvimde yer almayan bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin, AP seçimlerinden iki gün sonra ve AB'nin önemli kurumlarının yeni yöneticilerinin atanmasının hemen öncesine düzenlenmesi dikkat çekti. Avrupalı liderler, Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Başkanı, AP Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlar için müzakere sürecine girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yemek sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Jean-Claude Juncker gibi başarılı bir isme ihtiyaç olduğunu belirterek, yemeğin isimler üzerine değil, projeler, öncelikler ve kriterler üzerine tartışmalara sahne olduğunu vurguladı. Macron, Haziran ayı sonuna kadar bir anlaşmaya varmak amacıyla toplandıklarını belirtti.

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