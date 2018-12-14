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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AB Liderler Zirvesi İkinci Gününde Haberi

AB Liderler Zirvesi İkinci Gününde Haberi

Liderlerin zirvenin yapıldığı salona girişleri

( BRÜKSEL ) - AB Liderler Zirvesi ikinci gününde BRÜKSEL

Politika Liderler Zirvesi Dış Politika Gesi Başkent 


- Avrupalı liderler ekonomik birlik, Brexit ve dış politika konularını ele almak üzere bugün de Brüksel’de bir araya geliyor. Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlayan liderler zirvesi kapsamında bir araya geldi. Başta Brexit meselesini tartışan liderlerin 2 süren zirve kapsamında bugün ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmesi bekleniyor. Zirveye ilişkin açıklama yapan Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, “Bugün, liderlerin bir noktada anlaşmak amacıyla bütçe çalışmalarında görev almalarını ve Avrupa bölgesinde rekabetsizliği desteklemelerini umut ediyorum” dedi.

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