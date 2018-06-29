- Ab Liderler Zirvesi İkinci Gününde - Brüksel’de Gündem Brexit Ve Mültecilerin Euro Bölgesi'ne Entegrasyonu

-Kurz’ın gelişi ve açıklaması

-Michel Barnier’in gelişi ve açıklaması

-Çipras’ın gelişi

-Macron’un gelişi

-Masabaşı toplantı



( BRÜKSEL ) - AB Liderler Zirvesi ikinci gününde- Brüksel’de gündem Brexit ve mültecilerin Euro Bölgesi'ne entegrasyonu BRÜKSEL



- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brexit ve mülteci anlaşmasının ardından mültecilerin Euro Bölgesi'ne entegrasyonunu görüşmek üzere bugün de Brüksel’de toplanıyor. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi dün Brüksel’de göç gündemi ile toplandı. Üye ülkeler mülteciler konusunda yaklaşık 10 saat süren tartışmalardan sonra uzlaşıya vardı. Liderler zirvenin ikinci gününde Brexit, mülteci anlaşmasının ardından Euro Bölgesi'ne entegrasyon konularını görüşmek üzere toplanıyor. Zirvede, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci tartışılacak. Centeno: "İşimiz bitmedi" Eurogroup Başkanı Marıo Centeno zirve öncesinde yaptığı açıklamasında, "Henüz işimiz bitmedi. Önemli konularda görev almak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Centeno, gündem konularının yanı sıra Euro Bölgesi'nin bütçesiyle ilgili konuları tartışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bugün Euro Bölgesi için son derece önemli" dedi.

Kurz: "Beklentiler farklıydı" Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Denizde kurtarılan insanların AB’ye getirilmediğinden emin olduğumuz zaman kaçakçıların sömürgeciliğini yok edeceğiz ve Avrupa’ya gelen insan sayısının azaltabileceğiz" dedi.

Bu fikirlerin hayata hızlıca geçirilmesinin önemini vurgulayan Avusturya Şansölyesi, "Bu fikirler uygulandığında çok daha değerli" açıklamasını yaptı. Brexit konusunda da gazetecilere açıklama yapan Kurz, "Amacımız İngiltere ile AB arasında hem ekonomik hem de siyasi alanda en mümkün işbirliğine sahip olmak. Euro Bölgesi için bankalar ile daha fazla işbirliği tarafında olacağız ancak Avrupa düzeyinde borç paylaşımına karşıyız" ifadelerini kullandı. İngiltere ve Avrupa Birliği’ni desteklediklerini kaydeden Kurz, "Sadece bir tarafın değil her iki tarafın da kazanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. "Beklentiler farklıydı" diyen Avusturya Başbakanı, "Ancak anlaşma herkes için az ya da çok kabul edilebilirdi. Ve bu bir başarıydı" dedi.

"İrlanda ve Kuzey İrlanda konusunda fikir ayrılıkları devam ediyor" Avrupa Birliği’nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Brexit konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade ederek, "İrlanda ve Kuzey İrlanda konusunda büyük ve ciddi fikir ayrılıkları devam ediyor. Brexit’in ardından güvenlik ve ticaret alanında AB ve Birleşik Krallık ortaklığında heves istiyoruz. Ancak, bu ortaklığı değerlerimiz ve prensiplerimize dayandırmak istiyoruz. Aynı zamanda İngiltere’nin kırmızı çizgilerine de saygı duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

