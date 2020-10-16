Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- AB Liderler Zirvesi, 2. gününde Covid-19 gündemi ile toplandı

- AB Liderler Zirvesi, 2. gününde Covid-19 gündemi ile toplandı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi liderlerin Zirveye giriş anı

İngiltere Bild Müzakere Başkent 

-AB Liderleri, Zirve öncesinde kısa konuşma
-Avrupa Birliği Liderler Zirvesi detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2. Gününde, korona virüs (Covid-19) ile mücadele, Brexit ve İklim değişikliği konuları ile gerçekleştiriliyor. AB Liderler Zirvesi’nin 2. gününde ülke liderleri bugün tekrar bir araya geliyor. Zirve’de AB Liderlerinin gündeminde korona virüs (Covid- 19) ile mücadele, Brexit ve İklim değişikliği konuları bulunuyor. Zirve’nin 1. günü sonunda AB adına İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürüten Başmüzakereci Michel Barnier ile birlikte bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Zirve’nin ilk gününde liderlerin Brexit konusunu ele aldığını bildirdi. Michel, herhangi bir kararın alınmadığını ancak AB olarak ekonomik menfaatlerinin korunmasında kararlı bir tutum sergilenmesinde hemfikir olduklarını belirtti.
(ÖSÇ-BA-D)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı