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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor

- AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz açıklama

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Sığınmacı Basın Toplantısı Sığınmacılar Sığınma Uluslararası 


- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınırdan geçmeye çalışan mültecilere uygulanan şiddet için Yunanistan tarafından soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, AB Komisyonu günlük basın toplantısında Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı şiddete yönelik açıklamalarda bulundu. Jahnz, Yunanistan'nın sınırlardaki sığınmacılara karşı insan hakları ve uluslararası hukuka uymak zorunda olduğunu hatırlattı. Basın toplantısında neden bu konuda AB'nin henüz bir soruşturma açmadığının sorulması üzerine sözcü Jahnz, "Soruşturma açma yetkisi AB hukukuna göre bizim sorumluluğumuz değil, bu Yunanistan'ın sorumluluğudur. Yunanistan diğer tüm ülkeler gibi temel insan haklarına ve uluslararası hukuka saygılı olmalıdır" ifadelerini kullandı. "Yunanistan'ın müdahaleleri de dengeli olmalıdır" Jahnz, "Yetki nedeniyle hukuka uygunluk durumu Yunan makamlarınca denetlenmelidir. Yunanistan'ın zor durumda olduğunu biliyoruz, sıra dışı bir durum yaşıyorlar ama Yunanistan'ın müdahaleleri de dengeli olmalıdır" şeklinde konuştu.
AB'nin üzerinde yoğunlaşan "Yunanistan'a neden tepki gösterilmiyor" sorularına cevap vermekten kaçınan Sözcü Adalbert Jahnz, soruşturma yapması gereken ülke olarak işaret ettiği Yunanistan'ın AB tarafından yakından izlendiğini bildirdi. Jahns, ayrıca AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un Yunanistan'a gelerek görüşmelere devam edeceğini de duyurdu. AB Komisyonu tarafından Yunanistan'a yapılacak söz konusu ziyarette sığınmacılara uygulanan şiddet ve Yunanistan'ın hukuki bir soruşturma açması konularının gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Avrupa basını ve kamuoyunda Yunanistan'ın sığınmacılara ve gazetecilere uyguladığı şiddete tepkiler büyüyor. Düzenlenen toplantılarda AB yetkililerine Yunanistan'ın işlediği hukuk ihlali ve suçlara karşı AB'nin daha fazla inisiyatif alması yönünde baskı yapılıyor.
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