- AB Komisyonu’ndan Avusturya’ya ziyaret



- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker beraberindeki heyetle, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz ile bir araya geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker beraberindeki heyetle, AB’nin yeni dönem başkanı olan Avusturya’ya resmi temaslarda bulunmak için geldiği Viyana’da Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görüştü. Komisyon üyelerinin grup fotoğrafının ardından Avusturya’nın dönem başkanlığında yapılması planlanan konuları görüştüğü aktarıldı. Toplantı sonunda ise AB Dönem Başkanı ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda göçmen sorununa değindiklerini ifade eden Sebastian Kurz, “Almanya hükümeti AB içinde sığınmacı hareketliliğinin durdurulması konusunda kararlı ve biz de kendilerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı. Göçmen sorunu sebebi ile birçok ülke ile görüşme halinde oldukları belirten Kurz, “Bu anlamda birçok ülke ikili görüşmeler de bulunacak. AB içinde sığınmacı hareketliliğinin durdurulması için Almanya ile hem fikiriz” dedi.

Juncker ise, Avusturya’nın sıcak ev sahipliğine teşekkür ederek, Avusturya’nın dönem başkanlığında, sığınmacı konusu, AB’nin finans konuları ve dijitalleşme sorunlarının ele alınacağını kaydetti.

AB ve Avusturya’nın aynı çizgide hareket ettiğini belirten Juncker, Japonya ile imzalanacak anlaşmanın önemini anlattı. Komisyonun AB dış sınırlarına ilişkin önerisini ise eylül ayında açıklayacağını söyledi.





