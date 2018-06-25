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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk tepki - BRÜKSEL Haberi

AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk tepki - BRÜKSEL Haberi

- AB Sözcüsü Margaritis Schinas'ın açıklaması - AB Sözcüsü Margaritis Schinas: "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir"BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'deki seçimlere ilişkin gelen ilk açıklamada, "Türkiye ile işbirliğine devam" vurgusu yapıldı.AB Sözcüsü Margaritis Schinas günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." dedi.
AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Lüksemburg'taki AB Dışişleri Konseyi'nde konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.

Terörle Mücadele Basın Toplantısı Toplantı 

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