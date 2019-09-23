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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AB'den 'Amazon ormanları' uyarısı - NEW YORK

AB'den 'Amazon ormanları' uyarısı - NEW YORK

AB'den "Amazon ormanları" uyarısı - NEW YORK - AB Konseyi Başkanı Tusk'un konuşması - AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika" - "Kimseye ders vermek istemiyoruz, buna hakkımız yok çünkü kendi tarihimiz de büyük ölçüde sanayileşme ve arazi açmak için ormanların yok edilmesinden ibaret"BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin, "Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika." ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Tusk, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.
Ormanların yanmasının nerede ve ne ölçüde olduğuna bakılmaksızın bir trajedi olduğuna dikkati çeken Tusk, "Ağaçların yetişmek için yıllara ihtiyacı var ancak yanması bir dakika. Aslında bunu bildiğimizi sanıyoruz ama Amazon ormanlarının yanması gibi bir şok ancak bizi uykudan uyandırabildi." değerlendirmesinde bulundu.Tusk, "Kimseye ders vermek istemiyoruz, buna hakkımız yok çünkü kendi tarihimiz de büyük ölçüde sanayileşme ve arazi açmak için ormanların yok edilmesinden ibaret." dedi.
Ormanların olmadığı bir gezegenin çöle dönüşeceğine işaret eden Tusk, "Ormanların yakılması sadece çevreci aktivistlerin sorunu değil. Onlar, milyonlarca sıradan Avrupalının duygularına seslendi." ifadesini kullandı. - Amazonlar'da ocaktan itibaren 83 binden fazla yangın çıktıBrezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin 3'te 1'ini barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. - Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisiSivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.INPE'nin raporlarına öfkelenen Bolsonaro, bu raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve enstitünün Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.Olaydan kısa süre sonra ise INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek, istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

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