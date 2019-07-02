Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması - Emmanuel Macron - BRÜKSEL

AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması - Emmanuel Macron - BRÜKSEL

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Ursula Von der Leyen AB Komisyon Başkanlığı için çok iyi bir isim. Onun başkanlığını savundum. Gerekli yeteneklere sahip. Fransızca konuşması da bizim için önemli"BRÜKSEL (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin başkanlık pozisyonlarında anlaşmaya varmasıyla ilgili, "Ursula Von der Leyen AB Komisyon Başkanlığı için çok iyi bir isim. Onun başkanlığını savundum. Gerekli yeteneklere sahip. Fransızca konuşması da bizim için önemli." dedi.
Macron, Brüksel 'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Birliğin önde gelen kurumlarının başına getirilecek isimlerin belirlenmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
İsimler belirlenirken AB Konseyi tarafından yetenek, tecrübe, kadın - erkek eşitliği, siyasi ve coğrafi denge kriterlerinin gözetildiğini belirten Macron, "Fransızca konuşan yeni bir ekibin oluşmasından mutluluk duyuyorum. AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ilk kez kadınlar tarafından yönetilecek." ifadesini kullandı.Macron, bu isimlerin belirlenme sürecinde Almanya ile yaptığı iş birliğinin önemine işaret ederek, "Ursula Von der Leyen, AB Komisyon Başkanlığı için çok iyi bir isim. Onun başkanlığını savundum. Gerekli yeteneklere sahip. Fransızca konuşması da bizim için önemli." dedi.
Brexit'e ilişkin "Anlaşmasız Brexit'ten korkmamalıyız, aksi takdirde karşı tarafın esiri oluruz." değerlendirmesinde bulunan Macron, İngiltere'nin bu konuda 30 Ekim'e kadar bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi.Macron, AB Komisyonu Başkanlığı için adı geçen Frans Timmermans'ın da oldukça saygın bir aday olduğunu ve Komisyonda görev almaya devam edeceğini söyledi.

İngiltere Misyon Basın Toplantısı Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı