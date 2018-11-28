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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AB, Afganistan'da barış sürecinin garantörü olmak istiyor - CENEVRE

AB, Afganistan'da barış sürecinin garantörü olmak istiyor - CENEVRE

- AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin konuşması - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "Afganistan barış sürecinde garantör olmaya hazırız"CENEVRE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Afganistan'da barış sürecinin garantörü olmaya hazır olduğunu belirtti.
İsviçre 'nin Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı"nda konuşan Mogherini, ülkenin tarihi anlamda kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.AB'nin 2017 - 2020 dönemi için Afganistan'a mali yardım taahhüdünün 13,6 milyar avroya ulaştığını kaydeden Mogherini, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Taliban'a önemli bir barış müzakere süreci sunduğunu ifade etti.
Mogherini, AB'nin Afganistan'daki barış sürecine destek verdiğini, somut barış müzakerelerinin artık başlatılması gerektiğini kaydetti.
- "Garantör olmaya hazırız"AB'nin barış sürecine gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Mogherini, "Diğer ülkelerde de yaptığımız gibi Afganistan barış sürecinde garantör olmaya hazırız." açıklamasında bulundu.Mogherini, AB'nin Afganistan'daki reform ve altyapı inşası sürecine de destek verebileceğini belirtti.

Avro Müzakere İsviçre Barış Süreci 

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