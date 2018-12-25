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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt - ANKARA

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt - ANKARA

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt - ANKARA - KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt'un detay görüntüsü - Fotoğrafları incelemesi - Oylama yapmasından görüntülerANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Uzkurt, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.Haber kategorisindeki 18 fotoğraf arasından, Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişin Sembolü Genç" başlıklı fotoğrafına oy veren Uzkurt, "Fotoğraf sadece Filistin direnişini değil, dünya mazlum haklarının direnişini sembolize ediyor." dedi.
Yaşam kategorisinde tercihini İlhami Çetin'in çektiği "Ali Dede ve Kedisi" adlı fotoğraftan yana kullanan Uzkurt, "Bu kare insanımızın içinde bulunduğu çaresizliğe rağmen kediye merhamet göstermesi açısından etkileyici." ifadesini kullandı.Uzkurt, "Spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" adlı fotoğrafını seçti.

Mazlum Muhabir İlham Gori 

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