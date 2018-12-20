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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL İzle

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL İzle

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın fotoğrafları incelemesi - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın açıklamalarıAA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: - "Anadolu Ajansı bizim için çok değerli. Ajans çalışanlarına hizmetleri için teşekkür ediyorum."İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Emniyet Müdürü Çalışkan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi."Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın Şimşekleri" fotoğraflarını seçen Çalışkan, "spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş Başa" adlı fotoğrafına oy verdi.Çalışkan, yaptığı açıklamada, yılın fotoğrafları için seçilen her bir karenin eşsiz güzellikte olduğunu ancak "haber" kategorisinde, Filistinli mücahidin yaralandığında dahi Türk bayrağını elinden düşürmeyişinin ölümsüzleştirildiği fotoğraftan etkilendiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde, İstanbul Emniyet Müdürü olarak İstanbul 'un büyüleyici güzelliğinin ortaya konduğu fotoğrafı beğendiğini ifade eden Çalışkan, "spor" kategorisinde ise bir Fenerbahçeli olarak Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Bursaspor maçında çekilen "Baş Başa" isimli fotoğrafı tercih ettiğini kaydetti.
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Anadolu Ajansı bizim için çok değerli. Ajans çalışanlarına hizmetleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ölümsüz Muhabir Gori 

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