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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İBB Başkanı Uysal - İSTANBUL

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İBB Başkanı Uysal - İSTANBUL

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İBB Başkanı Uysal - İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın oy kullanmasından görüntüler - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamalarıAA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizle yaşıt köklü bir geçmişe sahiptir. Burada güzel işlere imza atanları kutluyor, tüm çalışanlara başarılar diliyorum"İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Uysal, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.Haber kategorisinde seçimini, Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinden Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" fotoğraflarından yana kullanan Uysal, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.Uysal, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet ile yaşıt köklü bir geçmişe sahip bir kurum olduğunu ve burada çalışanların güzel işlere imza attığını söyledi.

Üç kategorideki fotoğrafların güzel olduğunu dile getiren Uysal, "Haber kategorisinde bir çocuğu kurtaran itfaiyecinin yer aldığı fotoğrafı tercih ettim. Yaşam kategorisinde ise tercihim İstanbul 'la ilgili oldu. Bu ikisinin dereceye gireceğini düşünüyorum. Üçüncüsü ise İstanbul fethini andıran tarihi bir sahneyi çağrıştıran bir fotoğraf oldu. Hepsi de güzel." dedi.
Uysal, insanın yaşadığı bölgenin, yaptığı işin tercihinde etkili olabildiğini vurgulayarak, "Tercihlerimi İstanbul 'dan ve İstanbul 'u andıran fotoğraflardan yana kullandım. Oy verdiğim fotoğrafların dereceye gireceğine inanıyorum." diye konuştu.
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, eserleri yarışan foto muhabirlerini tebrik ederken AA çalışanlarına başarı diledi.

Yarış Bild Muhabir Gori 

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